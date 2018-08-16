İran'da tarikat mensuplarına 85 yıl hapis cezası

İran medyasına yansıyan haberlere göre, "ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Gonabadi Dervişleri tarikatı üyesi Mustafa Abdi, 26 yıl 3 ay hapse ve 148 kırbaç cezasına mahkum edildi.

Abdi'nin tarikatın internet sitesinin yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Tarikat üyelerinden Beşir Reyahi 10,5 yıl, Mehdi Mehdevifer 13,5 yıl ve Ebulfazl Sehrayi, Sehavet Selimi, Murteza Kengerlu, Rüstem Segvend ile Erdeşir Eşayiri 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

39 üyeye 208 yıl hapis verilmişti

Devrim Mahkemesi'nde yargılanan 39 tarikat üyesi de 31 Temmuz'da toplam 208 yıl hapse mahkum edilmişti.

Tahran'da 19 Şubat'ta Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddiaları üzerine gösteri düzenleyen tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar sırasında tarikat mensuplarından Muhammed Selas, güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmuştu. Selas, yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmiş, cezası 18 Haziran'da infaz edilmişti.

Azeri kökenli Nimetullahi tarikatının bir kolu olarak bilinen Gonabadi tarikatının İran'da başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli kesim üzerinde etkili olmaya çalıştığı belirtiliyor. Gonabadi tarikatı mensupları, İslam'ı klasik Şii anlayışından farklı bir yönde tebliğ ettiklerinden dolayı İran yönetimi için potansiyel tehlike olarak görülüyor.

Kaynak: AA