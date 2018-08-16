Katar medyası: Ümmetin destekçisi Türkiye'nin yanındayız

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'ye doğrudan 15 milyar dolar yatırım yapma kararından sonra Katar gazeteleri iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çeken manşetlerle okuyucuların karşısına çıktı.

"Bizim yanımızda duran Türkiye'nin yanında duruyoruz"

Katar'ın Eş-Şark Gazetesi Katar Emiri'nin Türk ekonomisi hakkındaki görüşlerini öne çıkarırken, Emir Al Sani'nin "Bizim yanımızda duran Türkiye'nin yanında duruyoruz" sözünü manşetten verdi.

Eş-Şark Gazetesi, çıkarttığı özel ekte görüşmeyi "Vefa Zirvesi" olarak adlandırdı.

El-Arap Gazetesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El-Sani'nin "Ümmetin ve Katar'ın meselelerinin destekçisi Türkiye'nin yanındayız" ifadesini manşetine taşıdı.

Katar'ın İngilizce yayın yapan The Peninsula Gazetesi de Katar Emiri'nin Türkiye ziyaretini sür manşetten gördü. Gazete ziyarete dair haberini "Katar, Türkiye'ye 55 milyon Katar Riyali destek taahüdünde bulundu" sözleri ile verdi.

Katar'ın El-Vatan Gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani arasında gerçekleşen ziveden fotoğrafları manşetine taşıdı. Gazete manşetinde "Türk ekonomisine destek için 15 milyar dolar destek" ifadelerini kullandı.

El-Raye Gazetesi, "Katar, Türkiye'nin ekonomisine 15 milyar dolar destek veriyor" haber başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

Kaynak: TRT Haber