New York Times'tan Trump'a "şiddete teşvik" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Arthur Gregg Sulzberger, Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını ilettiğini söyledi.

Sulzberger açıklamasında, "Başkan'ı pek çok hayatı riske attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin zarar gördüğü konusunda uyardım. Söylemleri yüzünden çok sayıda tehdit aldığımızı, silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını söyledi" ifadelerine yer verdi.

Sulzberger ile Beyaz Saray'da bir araya gelmelerinin ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında, önce "çok güzel bir görüşmeydi" deyip ardından da yalan haberleri "halk düşmanı" olarak nitelemişti.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad!