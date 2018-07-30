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New York Times'tan Trump'a "şiddete teşvik" uyarısı

ABD merkezli New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, Trump'ın gazeteciler için "halk düşmanı" demesinin medyaya karşı şiddet oluşturabileceğini söyledi.

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New York Timestan Trumpa &quot;şiddete teşvik&quot; uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Arthur Gregg Sulzberger, Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını ilettiğini söyledi.

Sulzberger açıklamasında, "Başkan'ı pek çok hayatı riske attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin zarar gördüğü konusunda uyardım. Söylemleri yüzünden çok sayıda tehdit aldığımızı, silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını söyledi" ifadelerine yer verdi. 

Sulzberger ile Beyaz Saray'da bir araya gelmelerinin ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında, önce "çok güzel bir görüşmeydi" deyip ardından da yalan haberleri "halk düşmanı" olarak nitelemişti.

 

Basın kuruluşlarını suçladı

ABD Başkanı, basın kuruluşlarını yalan haberlerle çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atmakla suçlamıştı:

"Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil! Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür."


 

Kaynak: BBC

Etiketler: Trump, New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, abd
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