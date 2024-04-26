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Türkiye
AA 26.04.2024 17:04

Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasağı

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara 6 ay boyunca girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasağı
[Arşiv]

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, il sınırı içerisindeki ormanlık alanlara 6 ay boyunca girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 25 Nisan 2024 tarihinde toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun kararı uyarınca Hatay il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır."

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