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TRT Haber, AA 16.11.2026 00:40

Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ni puansız tamamladı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasını puansız tamamladı.

Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ni puansız tamamladı
[Fotograf: AA]

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, grubu puansız son sırada bitirdi.

Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Fransa'nın golleri 49. dakikada Emirhan Topçu'nun ters vuruşu ve 80. dakikada Kroupi'den gelirken, Türkiye'nin tek golünü 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ni puansız tamamladı

Oynadığı 6 maçı da kaybeden Türkiye, puansız son sırada kaldı.

A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

A Ligi'nde bulunan 4 grupta, son sırada yer alan takımlar arasında en kötü iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşerken, grubunu son sırada tamamlayan diğer iki takım ise play-off oynama hakkını elde edecek.

A Ligi 1. Grup'ta puansız son sırada kalan ay-yıldızlı ekibimiz, -11 averajla grubu tamamladı. 3. Grup'ta son sıradaki puansız Çekya da -11 averaja sahip ancak attığı gol Türkiye'den az olduğu için B Ligi'ne düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

B Ligi'ne düşecek diğer ekip ise 2. Grup'ta puansız son sırada yer alan ve -7 averaja sahip Sırbistan'ın bugün deplasmanda Yunanistan ile oynayacağı maçla belli olacak. Sırbistan averajını -11'den aşağıda tutarsa A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkını elde edecek. Sırbistan'ın da -11 averaja gelmesi halinde ise Türkiye ve Sırbistan'ın attığı gol sayılarında önde olan takım, A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak, diğer ekip ise B Ligi'ne düşecek.

A Ligi 4. Grup'ta son sırada yer alan bir maçı eksik Galler'in 3 puanı bulunuyor.

Berke Özer'den kurtarışlar

A Milli Futbol Takımımızda kaleci Berke Özer, Fransa maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isimlerin başında geldi.

Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ni puansız tamamladı

Berke; Mbappe, Barcola, Rabiot ve Olise gibi oyuncuların yakaladıkları net fırsatlarda yaptığı başarılı kurtarışlarla gole izin vermedi.

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