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Türkiye
AA 15.11.2026 22:53

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 7 şüpheli, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan 3 kürek, 3 kazma, 10 litrelik 2 mazot bidonu, yer altı görüntüleme cihazı, karot makinesi ve kesere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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