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Dünya
AA 15.11.2026 21:31

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 4 kişiyi öldürdü

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 4 kişiyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte biri daha önceki saldırılarda yaralanan bir kişi olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katil İsrail'in saldırılarında 1647 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 969 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 699'a, yaralı sayısının 176 bin 98'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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