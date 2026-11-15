"Demir atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" sloganıyla İstanbul'da dayanışma sürüşü

"Gazze İçin Dayanışma Sürüşü" kapsamında Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi önünde sabah saatlerinde çok sayıda motosikletli bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan motosikletleriyle alanda toplanan katılımcılar, okunan duaların ardından kortej oluşturarak Pendik'e doğru hareket etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Anadolu Yakası'na ulaşan motosikletliler, sürüş boyunca korna çalarak Filistin'e destek mesajı verdi. Güzergah üzerindeki diğer sürücüler de korna çalarak motosikletlilere destek oldu.

Motosikletlilerin sürüşü Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde sona erdi. Burada şiirler ve dualar okunurken motosiklet kulüplerinin temsilcileri de Gazze halkıyla dayanışma mesajları verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da etkinliğe katılarak motosikletlilere destek oldu.

Turan, İstanbul'da anlamlı bir dayanışma sürüşü gerçekleştirildiğini ve katılımcıların Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmadığını söyledi.

Turan, "3 binin üzerinde motosikletli bir araya geldi. Gazze'nin çığlıklarına duyarsız kalmadılar, feryatlarına tercüman olmak ve uyuyan dünyayı uyandırıp harekete geçirmek için gaz pedallarına basacaklar. İnşallah bu kardeşlerimiz buradan bütün bir dünyaya güçlü bir mesaj verecekler." dedi.

Motosikletlilerin yalnızca iki yaka arasında bir sürüş gerçekleştirmediğini, İstanbul ile Gazze arasında gönül köprüsü kurduğunu dile getiren Turan, "Kahraman bir ecdadın ve şanlı bir tarihin evlatları olarak her zaman mazlumların yanında olduğumuzu, zalimlere de karşı olduğumuzu buradan göstereceğiz. Bugün sadece iki yaka arasında bir sürüş değil, İstanbul ile Gazze arasında büyük bir gönül köprüsü kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani duruma ve bölgedeki yıkıma dikkati çeken Turan, uluslararası topluma çağrıda bulundu. ABD öncülüğündeki Barış Kurulu'nun görevini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Turan, "Adına barış dedikleri şey zalimlerin yanında saf tutmaktan ibaret. ABD önderliğindeki Barış Kurulu bir an önce eğer adı barışsa görevini yerine getirmelidir. Zalimlere arka çıkıp mazlumların üzerine yürümemelidir, mazlumları suçlamamalıdır." diye konuştu.

Filistin halkının kendi topraklarında yaşama ve vatanını koruma hakkı bulunduğunu vurgulayan Turan, "Kendi toprağını korumak, kendi vatanını korumak, kendi onurunu korumak, kendi izzetini korumak ve kendi yurdunda yaşamak suç değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan motosikletlilerden bazılarının Kudüs ve Gazze'ye doğru yola çıkacağını belirten Turan, katılımcıları "gönül elçileri" olarak nitelendirdi.

Bir çağrıyla binlerce motosikletlinin bir araya gelmesinin önemli bir dayanışma örneği olduğunu dile getiren Turan, "Biz tarihin doğru yerinde, adaletin, hakkın, hukukun yanında duruyoruz, mazlumun yanında duruyoruz. Şahit olduğumuz bu çağda zalimin hasmı, mazlumun dostu olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

5 motosikletli Gazze'ye gitmek üzere yola çıkacak

Gazze'ye gitmek üzere hazırlık yapan motosikletlilerden Muhammed Kopan, etkinliğin Gazze'de yaşanan dramı dünyaya duyurma ve farkındalık oluşturma amacı taşıdığını söyledi.

Sabah namazının ardından 5 arkadaş olarak İstanbul'dan hareket edeceklerini belirten Kopan, "Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'de Şam'a gideceğiz. Bir gün Şam'da kalıp Ürdün üzerinden kapıya gideceğiz." dedi.

Motosikletli Bese Yaşar, daha önce motosikletleriyle umreye gittiklerini anlatarak, benzer güzergahı kullanarak Gazze'ye ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye, buradan da Ürdün üzerinden Gazze'ye gitmeyi hedeflediklerini aktaran Yaşar, "Heyecanlıyız. Geri dönmeme korkusu var. Biz inanarak ve farkındalık oluşturmak, safımızı belli etmek, desteğimizi göstermek amacıyla yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Motosikletlilerden Hasan Avuçga, Gazze'ye ulaşmak için her türlü zorluğu göze aldıklarını belirterek, "Biz her şeyi göze aldık. Bunun sonucunu hiç düşünmedik. Buradan bir çıkışımız olacak ama geri dönüşümüz Allah'ın takdirine kalmış. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yıldız, yolculuğa zulme karşı duruşlarını göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla katıldıklarını belirterek, "Bizler karınca misali safımız belli olsun diyerek bu yolculukta yer almak istedik. Zulme dur denilmesi gerekiyor. Bizlerin bu konuda öncülük etmesi güzel bir şey. Elimizden geldiğince sosyal sorumluluk adına arkadaşlarımızla bir şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

Arkadaşlarıyla çıktıkları yolculuğun 4-5 gün süreceğini aktaran Yıldız, Hatay'dan itibaren yaklaşık 1500 kilometre yol kat edeceklerini kaydetti.

Motosikletlilerden Yıldırım Mamuk da Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla yolculuğa katıldığını dile getirdi.

Dört çocuk babası olduğunu belirten Mamuk, "Allah bir Müslüman olarak beni dünyada Türkiye'de yarattı. İmanımı içimde taşıyamadığım için böyle bir hareketin içine giriyorum. Yerimde duramıyorum. İman insanı yerinde durduran bir şey değildir. Ben Gazze'ye, Filistin'e gitmesem yerimde duramam. Beni imanım hareketlendiriyor. 4 çocuk babasıyım. Allah bana 'Benim çocuklarım mı kıymetli, oradaki çocuklar mı daha kıymetli?' diye sorarsa Gazze'deki çocuklar daha kıymetli diyeceğim. Çünkü onlar eminler ama diğerleri değiller." ifadelerini kullandı.