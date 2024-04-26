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Türkiye
AA 26.04.2024 17:22

Sakarya'da konutlarda su bedeline yüzde 20 indirim yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konutta kullanılan su bedeline yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını açıkladı.

Sakarya'da konutlarda su bedeline yüzde 20 indirim yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptığı açıklamada, vatandaşların Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) sunduğu su kullanım hizmetini, indirimli tarifeyle alacağını kaydetti.

Vatandaşın refahına katkıda bulunmak için suya yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını vurgulayan Alemdar, "Aldığımız bu kararla, tüm şehirler arasında en kaliteli değerlere sahip olan suyumuz artık uygun fiyatla evlerimize ulaşacak. Hedefimiz suyu, en uygun fiyata vatandaşlarına sunan belediyelerden biri olmak. Konutta kullanılan su için uyguladığımız indirimi, mayıs meclisinde inşallah karara bağlayacağız. Vatandaşımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Alemdar, indirimin sadece konutta kullanılan suda geçerli olacağını belirterek, düzenlemenin mayıs ayından itibaren vatandaşa yansıyacağını bildirdi.

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