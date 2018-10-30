Trump ABD'deki şiddetin faturasını medyaya kesti

ABD Başkanı Donald Trump'ın medya ile savaşı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihbarlardan ana akım medyayı sorumlu tutan Trump, son mesajında da ülkedeki öfkenin sebebinin medya olduğunu söyledi ve "Sahte haber medyası, insanlığın gerçek düşmanıdır" dedi.

Trump aynı söylemi daha önce de dile getirmiş, basın kuruluşlarını yalan haberlerle çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atmakla suçlamıştı:

"Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil! Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür."

ABD merkezli New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, Trump'ın gazeteciler için "halk düşmanı" demesinin medyaya karşı şiddet oluşturabileceğini söylemişti.

Pek çok basın kuruluşu, Trump'ın söylemlerine karşı kampanya başlatmıştı.

Kaynak: TRT Haber