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New York'ta 2 Suudi kız kardeşin cesedi bulundu

New York Polis Departmanı, Hudson Nehri'nde kız kardeşlere ait 2 ceset bulduklarını açıkladı. Kardeşlerin, Suudi Arabistan uyruklu oldukları ortaya çıktı.

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New Yorkta 2 Suudi kız kardeşin cesedi bulundu

New York Polis Departmanı, geçtiğimiz günlerde 2 kız kardeşin robot resimlerini resmi Twitter sayfasından yayınlayarak, kimliklerinin tespit edilmesi için yardım istedi. Yetkililer, daha sonra kız kardeşlerin kimliklerinin ortaya çıktığını açıkladı. 

Virginia Fairfax County'de yaşayan 22 yaşındaki Rotana ve 16 yaşındaki Tala adlı kardeşlerin bantla bağlandıkları, herhangi bir fiziksel şiddete maruz kalmadıkları belirtildi.

New York'taki Suudi Arabistan Konsolosluğu yetkilileri, yerel yetkililer ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini aktardı.

Kardeşlerin yaşının küçük olması ve ABD'nin gizlilik yasaları sebebiyle olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, genç kızların annesi 2 ay önce küçük kızının kaybolduğunu söyledi. Ancak anne, kızının ablasının yanında olduğunu öğrenince aramayı bıraktı.

2 kız kardeş olaydan bir hafta önce ortadan kaybolmuştu.

Kaynak: Reuters, Al Hurra

Etiketler: suudi kız kardeş, polis, new york, ceset
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