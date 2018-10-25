Trump, bomba ihbarlarından medyayı sorumlu tuttu

ABD’de dün sabah saatlerinde eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hilary Clinton’a postalanan bomba tespit etmişti.

Bugün de New York’ta şüpheli paket bulunmuş, paketin ünlü oyuncu Robert de Niro’ya postalandığı öğrenilmişti.

Bomba ihbarlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihbarlardan ana akım medyayı sorumlu tuttu.Trump paylaşımında, "Bugün, toplumumuzda gördüğümüz öfkenin çok büyük bir kısmı, ’yalan haber’ olarak adlandırdığım ana akım medyanın yalan haber yapmasından kaynaklanıyor. Açıklamanın ötesinde bir kötülük ve nefret dolu. Ana akım medya, davranışlarını düzeltmeli, hemen" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber