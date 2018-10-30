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Trump'tan Brezilya'nın "Tropik Trump'ına" birlik mesajı

Brezilya Devlet Başkanı seçilen ve Trump'a benzeyen açıklamaları nedeniyle dış basında "Tropik Trump" adı verilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı ile telefonda görüştü.

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Trumptan Brezilyanın &quot;Tropik Trumpına&quot; birlik mesajı

Dünya genelinde aşırı sağcı partilerin yükselişinin son örneği, Güney Amerika ülkesi Brezilya oldu.

Brezilya'da devlet başkanlığına, Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi. Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisi'nin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya sitesi Twitter'daki açıklamasında, Jair Bolsonaro ile oldukça iyi bir görüşme yaptıklarını, Brezilya ve ABD'nin askeri ve ticari alanda birlikte çalışmaları konusunda uzlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Brezilya'nın "Tropik Trump'ı" Jair Bolsonaro

Brezilya'da yolsuzluğu bitirme ve suç oranını düşürme konusundaki sert söylemleriyle oy toplayan Jair Bolsonaro, siyasi söylemleri, Twitter'ı oldukça aktif kullanıyor olması ve savunduğu politikalar nedeniyle ABD Başkanı Trump'a benzetiliyor. Dış basında Bolsonaro, "Tropik Trump" olarak anılıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, Tropik Trump, Jair Bolsonaro, Brezilya, abd
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