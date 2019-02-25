Kız arkadaşını ve oğlunu öldürmekten ömür boyu hapse mahkum oldu, yaklaşık 40 yılını hapiste geçirdi. 40 yılın sonunda suçsuz olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Craig Coley ömrünün yarıdan fazlasını suçsuz yere cezaevinde geçirdi. DNA testlerinin gelişmesi sayesinde yaklaşık 40 yıl sonra suçsuzluğu ispat edildi, bu sayede özgürlüğüne kavuştu.

Craig Coley, medyaya verdiği röportajlarda özgürlük umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi. Yaklaşık iki yıl süren pazarlıklar ve görüşmelerin ardından talihsiz adama toplamda 21 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Avukatları ise kaybolan yıllar karşısında bu paranın az bile olduğu görüşünde. Ancak taraflar 71 yaşındaki talihsiz adamın, kalan hayatını sürdürebilmesi için söz konusu tazminatın yeterli olduğu konusunda mutabık kaldı.

ABD'de bugüne kadar 2 bin 161 mahkumun sonradan suçsuzluğu ispatlandı. Bu mahkumlar toplamda boş yere 18 bin 750 yılı cezaevlerinde geçirdi.

Kaynak: TRT Haber