ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat tarihlerinde Singapur'da bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi öncesinde ABD'li demokrat senatörler ve güvenlik yetkilileri Trump'ı Kuzey Kore’nin nükleer hedeflerini sınırlama konusunda çok az sonuç verecek bir anlaşma yapmaması konusunda uyardı.

Trump, Kuzey Kore silah denemeleri yapmadığı sürece bu durumdan memnun olacağını ve bu hafta yapacakları ikinci zirvede Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile nükleer anlaşmaya varmak için acelesi olmadığını belirtti.

"Nadir bir tarihi fırsat kaçırılabilir"

Kuzey Kore devlet medyası ise "Mevcut ABD yönetimi başkalarının fikirlerini okursa, başkalarına kulak verirse, Kuzey Kore ile ilişkilerin ve dünya barışının gelişme sürecinin paramparça olduğu bir durumla karşılaşabilir. Nadir bir tarihi fırsat kaçırılabilir." dedi.

Kaynak: Reuters