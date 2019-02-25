Laik "Yeni Nesil Partisi" Başkanı Cilani Süfyan liderliğindeki liberal aktivistleri bünyesinde toplayan muhalif "Vatandaşlık Hareketi"nin çağrısıyla başkent Cezayir'deki Maurice Audin Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olan Buteflika karşıtı sloganlar attı.

Bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, protestocuların Diduş Murad Caddesi'nde yürümesini engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Aktivistlerin sosyal medyadan yaptığı çağrılar üzerine cuma günü başkent Cezayir'de gösteriler düzenlenmişti.

Buteflika 5. dönem için adaylıkta ısrarlı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyası direktörü Abdulmalik Sellal, muhaliflerden ve halktan gelen tepkilere rağmen Buteflika'nın beşinci dönem adaylığının hala geçerli olduğunu söylemişti.

Halkın, seçimlerle ilgili görüşünü ifade etme hakkı olduğunu söyleyen Sellal, barış ve güvenliği korumanın önem taşıdığını belirtmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA