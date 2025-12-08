Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
İHA 08.12.2025 04:23

Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde ilerleyen otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 karayolunda,  Mert Ö. idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarparak defalarca takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Mert Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki 1'i ağır 3 yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Mert Ö.'nün 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan eşi İrem Ö. ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Otomobilde bulunan Arif K. ile Melisa Selin K.'nın Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara Trafik Kazası
