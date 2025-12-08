Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 karayolunda, Mert Ö. idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarparak defalarca takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Mert Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki 1'i ağır 3 yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Mert Ö.'nün 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan eşi İrem Ö. ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Otomobilde bulunan Arif K. ile Melisa Selin K.'nın Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.