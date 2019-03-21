Mısır’ın Gize iline bağlı Havemdeyye kenti girişinde ortaya çıkan “Mısırlı çiftçi” heykeline, Mısırlılar sosyal medya platformlarında tepki gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları heykel için, “Mısırlı çiftçiyi anlatan en kötü heykel” tanımlamasını yaptı.

Mısır Kültür Bakanlığı, Havemdeyye kenti girişinde yapılan bir bacağı açık ve dudakları kırmızı rujlu heykelin uzman kişilerden yardım alınarak aslına uygun restore edileceğini açıkladı.

Hamdeviyye yerel meclisi de dün, heykelin ilgili birimlerle iş birliği yapılarak asıl haline getirildiğini duyurdu.

Mısır Bakanlar Kurulu ise, sosyal medya sitesi Facebook'taki resmi hesabından, Kültür Bakanlığının Mısır meydanlarını süsleyen heykellerin yapımında ilgili uzman taraflardan yardım alınması gerektiği ile ilgili bir beyan yayımladığını belirtti.

Kaynak: Al Ahram, CNN International