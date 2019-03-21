İngiltere Parlamentosu, geçtiğimiz hafta Brexit için sunulan anlaşma, anlaşmasız ayrılık ve erteleme tekliflerinin üçünü de reddetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit konusunda ülkenin girdiği çıkmazdan dolayı milletvekillerini suçladı.

Brexit'in yarattığı uluslararası kriz sürerken İngiltere halkına yapılan bir ankete göre İngilizlerin yüzde 90'ı yaşanan krizin ülkelerini küçük düşürdüğünü düşünüyor. Yüzde 7'si ise böyle bir şeyin olmadığı görüşünde.

Yaşanan krizden halkın yüzde 34'ü hükümeti, 26'sı milletvekillerini, % 7'si Avrupa Birliği'ni sorumlu tutuyor. Yüzde 24'ü ise hem Avrupa Birliği'ni hem de milletvekillerini suçluyor.

Bu anket 20 Mart 2019 tarihinde yapılan SMS çalışması ile bin 189 kişi üzerinden gerçekleşti.

Kriz yaratan anlaşma

İngiliz parlamentosu May'in Brexit amnlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddetmişti.

Normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gereken İngiltere'nin erteleme talebinin bugün başlayacak AB liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor.

AB tarafı İngiliz parlamentosunun 29 Mart'tan önce Brexit anlaşmasını bir kez daha oylamasını bekliyor ancak parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow aynı anlaşmanın aynı parlamento döneminde yeniden oylanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

May hükümetinin yine de anlaşmayı gelecek hafta parlamentoya sunma girişiminde bulunması bekleniyor. Parlamentonun anlaşmayı 3. kez de reddetmesi durumunda, AB'nin 29 Mart'tan önce olağanüstü bir Brexit zirvesi yaparak erteleme talebini karar bağlaması öngörülüyor.

Kaynak: Sky News