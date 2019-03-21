Dawn sitesinin haberine göre Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, "çeşitli sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce duyurulan tarihlerde düzenlenmesinin imkansız olduğunu" açıkladı.

İkinci kez ertelendi

Açıklamada, "Seçim yasasının üstünlüğünün daha iyi uygulanması, aynı zamanda şeffaflık ve seçmen kaydının temin edilmesi için cumhurbaşkanı, yerel konsey ve Gazni vilayeti için parlamento seçimleri 28 Eylül'de yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk etapta 20 Nisan'da yapılacağı duyurulmuştu. Seçim daha sonra 20 Temmuz'a ertelenmişti.

Birçok gözlemci her iki tarihin de, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu hala geçen yılın ekim ayındaki genel seçimlerin sonuçlarını kesinleştirmeye çalıştığından gerçekçi olmadığı görüşünü taşıyordu.

Cumhurbaşkanı seçiminin, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad liderliğinde Taliban ile yürütülen barış görüşmelerine zaman tanımak için erteleneceği yönünde söylentiler de çıkmıştı.

Seçimde yeniden aday olmayı planlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin sözcüsü, hükümetin, komisyonun kararına saygı duyduğunu ve tam iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: AA