Belçika'nın Flaman bölgesinde yürürlüğe giren helal kesim yasağı, Müslümanların hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Bölgede 350 bin Müslüman yaşıyor.

Belçika'da yaşayan Konak ailesi, yasaklar nedeniyle hem maddi hem de zaman açısından kayıp yaşadıklarını ve özgürlüklerinin zamanla elinden alındığını söyledi.

"Özgürlükler gittikçe kısıtlanıyor ama bu kısıtlamalar sadece Müslümanlara yönelik."

500 bin Müslüman'ın hayatı etkilenebilir

Yasağın beraberinde getirdiği zorluklardan etkilenen sadece Erkan Konak ve ailesi değil. Çünkü bu kararın, Belçika'nın diğer bölgelerinde de uygulanması bekleniyor.

Bu da Belçika nüfusunun yüzde 5'ini oluşturan 500 bin Müslüman'ın hayatını etkileyebilir.

"Yasak, hayvan hakları düşünülerek atılan bir adım değil"

Flaman hükümeti ve hayvan hakları savunucuları, şoklanarak kesilen hayvanların daha az acı çektiğini iddia ediyor. Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül'e göre ise getirilen yasak, hayvan hakları düşünülerek atılan bir adım değil, dini usullere karşı bilinçli bir saldırı.

Bu karardan Müslüman toplumunun yanı sıra Museviler de mağdur. Avrupa Birliği'ne (AB) duyulan güvenin sarsıldığını söyleyen Avrupa Musevi Cemiyeti Başkanı Alex Benjamin, bu tür dini kısıtlamaların son yıllarda arttığını vurguladı.

Yasak, Anayasa Mahkemesine taşındı ve sonuçlanması bekleniyor.

Belçika'daki helal kesim yasağı

Belçika'da İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına yönelik tartışmalar geçen sene yoğunlaşmış, önce ülkedeki Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya Parlamentosunun Çevre Komisyonu, helal kesimin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Benzer bir tasarı kısa süre sonra Flaman Parlamentosunda da kabul edilmiş, tartışma Brüksel Parlamentosuna da sıçramıştı.

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

Kaynak: TRT World / Nisa Yıldırım