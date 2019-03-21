Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız

21 Mart 2019 Perşembe 11:10 - Son Güncelleme 21 Mart 2019 Perşembe 11:14

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile araya geldi. Katrugalos, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız." dedi. "Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri hakkında, “Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır.” dedi. Kaynak: AA Etiketler: yunanistan dışişleri bakanı doğu akdeniz türkiye dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu

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