Sudan'ın başkenti Hartum'da ulusal ordunun merkez yerleşkesi önündeki eylem ikinci gününde devam ederken, Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Sudan Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Konseyden yapılan açıklamada, "Eylemciler toplumun bir kesimini temsil ediyor ve onların taleplerine kulak verilmesi gerekir" ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ulusal ordunun merkez yerleşkesi önündeki barikatlar ve eylemcilerin toplandığı yere girişlerin kapatılmış olmasına rağmen kalabalık giderek artıyor.

Bunun yanı sıra bazı caddelerin kapatılması nedeniyle kentte yoğun trafik görülürken, Hartum'un merkezindeki çok sayıda dükkan kepenk indirdi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, mermiyle yaralanan 3 protestocunun yaşamını yitirdiğini ve dünkü gösterilerde ölen eylemci sayısının 5'e yükseldiğini aktarmıştı.

Son 4 aydır ülke genelinde yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu belirtilen dünkü protestolarda yüzlerce kişi ilk kez ulusal ordu merkez yerleşkesine girmiş, yerleşkedeki bina çevresinde toplanan protestocular, orduya Beşir yönetimini devirerek ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu. Polis güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hafta içinde yaptığı açıklamada, ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceği sözünü verirken, eski başbakanlardan Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Beşir'e yaptığı istifa çağrısını yinelemişti.

19 Aralık'tan beri süren gösteriler

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre ise 51 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA