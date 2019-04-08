ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012 yılında bir kara deliğin çevresini doğrudan gözlemlemek için uluslararası bir ortaklıkla kurulan "Event Horizon Telescope" (Olay Ufku Teleskopu) projesinden elde ettiği çığır açan sonucu duyurmak üzere Washington'da bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda 10 Nisan çarşamba günü saat 09.00'da ilk kez bir kara delik fotoğrafının yayınlanacağı duyuruldu.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezindeki Event Horizon Teleskopu Direktörü Astrofizikçi Sheperd Doeleman, "Bir kara deliğin fotoğrafını çekmek vizyoner bir proje. Bu projede uluslararası çapta 200 ortaklığa sahibiz." dedi.

Event Horizon Teleskobu'nun Proje Bilimcisi Astrofizikçisi Dimitrios Psaltis'e göre bu proje, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisine bilimsel bir temel oluşturuyor.

1915'te ortaya konan bu teori, yerçekimi kanunlarının diğer doğal güçlerle ilişkilerini açıklamak için tasarlandı.

Kaynak: Reuters