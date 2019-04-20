ABD'nin New Mexico eyaletindeki Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ABD-Meksika sınırındaki silahlı bir grubun, göçmenleri yasa dışı olarak gözaltına aldığını iddia ederek, ABD'li yetkililere konunun araştırılması için uyarıda bulundu.

Silahlı grup, yasa dışı göçmenlerle başa çıkılmasına gönüllü olarak yardım ettiklerini söylüyor ancak ACLU gibi sivil hak örgütleri, grubun yasaların dışında faaliyet gösteren “faşist bir milis örgütü” olduğunu belirtiyor.

ACLU tarafından, New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham ve Başsavcı Hector Balderas'a gönderilen mektupta, "Irkçı ve silahlı milis grubunun, sığınma arayan insanları kaçırıp tutuklamalarına izin veremeyiz... Bu acımasız ve hukuka aykırı davranışı derhal araştırmanızı rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Grisham ve Balderas'tan mektuba henüz bir cevap gelmedi.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters