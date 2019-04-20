Kuzey Kore'nin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pyongyang'la Washington yönetimleri arasında yürütülen nükleer görüşmelerde baş müzakereci görevinden alınması çağrısında bulunmasının ardından, Pompeo'dan açıklama geldi.

Pompeo Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması hedefine yönelik ABD'nin diplomatik çabalarının devam edeceğini söyledi.

Pompeo, "Hiçbir şey değişmedi. Müzakereler için çalışmaya devam edeceğiz; hala takım sorumlusu olarak. Başkan Trump açıkça tüm çabalardan sorumlu, ancak benim takımım olacak." dedi.

Kuzey Kore'nin, kitle imha silahlarını, balistik füzelerle ilgili programlarını ve tesislerini bırakması için baskı yapmaya devam edeceklerini belirten Pompeo, Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptırımları uygulamaya ve diğer ülkeleri buna teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kuzey Kore müzakerelerde Pompeo'yu istemiyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, resmi KCNA ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo'yu "vurdumduymaz ve pervasız" açıklamalar yapmakla suçlamıştı.

Kwon, Pyongyang'ın, Pompeo'nun liderliğinde bir diyaloğu arzu etmeyeceği, "ABD Dışişleri Bakanı'nın baş müzakereciliği sürdürmesi halinde görüşmelerin bir kez daha kötüye gideceği ve çetrefilleşeceği" ifadesini kullanmıştı.

Kwon Jong Gun, "ABD ile diyaloğun devam etmesi durumunda diyalog ortaklarının, Pompeo değil kendileriyle iletişim kurma konusunda daha olgun ve dikkatli biri olmasını arzu ettiklerini" vurgulamıştı.

Kaynak: Reuters