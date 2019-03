ABD Gümrük ve Sınır Koruması Komiseri Kevin McAleenan, Teksas eyaletine bağlı El Paso şehrindeki sınır kontol noktasında göçmen sayısının kırılma noktasına ulaştığını, çok sayıda göçmenin herhangi bir sorgulama yapılmadan doğrudan ülkeye geçişine izin verildiğini açıkladı.

McAleenan, sadece bir günde 4 bin 100'den fazla göçmenin gözaltına alındığını, bu ay gözaltına alınan göçmen sayısının 100 bini aştığını söyledi.

The Washington Post muhabiri Nick Miroff ise Twitter hesabından El Paso'daki durumu gösteren bir görsel paylaştı.

This is El Paso right now, where hundreds of migrant families are being held in the parking lot of a Border Patrol station because there is no room for them inside, or anywhere else. pic.twitter.com/lFGZ9zRcZk