Hafif Kar Yağışlı -1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.12.2025 00:40

Cevdet Yılmaz: Bu tören, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hatay'daki 455 bininci afet konutu anahtar teslimi törenine ilişkin, "Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil, deprem bölgesinde yuvaların yeniden kurulmasının, devletin milletine uzattığı güven ve merhamet elinin, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir." dedi.

Cevdet Yılmaz: Bu tören, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nsosyal hesabından Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hataylıların katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle, depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmenin sevinci ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil, deprem bölgesinde yuvaların yeniden kurulmasının, devletin milletine uzattığı güven ve merhamet elinin, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir. Bugüne kadar konutları teslim edilen kardeşlerimize, yeni yuvalarında hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Başta Murat Kurum kardeşim ve ekibi olmak üzere asrın inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Rabb'imden bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum."

ETİKETLER
6 Şubat Deprem Hatay Konut
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
TRT Dinle, 2025’in en çok dinlenen parçalarını bir araya getirdi
00:59
Satranç oyununa dair en çok merak edilenler Ebeveyn Akademisi’nde
00:46
Plastik poşet fiyatı 1 lira olacak
00:39
İletişim Başkanı Duran'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
00:28
Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi
00:13
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
FOTO FOKUS
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ