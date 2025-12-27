Parçalı Bulutlu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.12.2025 16:05

Bahçeli: Acılarımızın üzerine istismar şantiyesi kurmak isteyenler en derin hayal kırıklığına uğradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır" dedi.

Bahçeli: Acılarımızın üzerine istismar şantiyesi kurmak isteyenler en derin hayal kırıklığına uğradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, Hatay'ın milli birlik ve kardeşliğin sembol şehirlerinden olduğunu söyledi.

Hatay ziyaretinde göz kamaştıran gelişmelere yerinde şahit olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Bahçeli, konuştu:

"Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. 6 Şubat 2023'te maruz kaldığımız şiddeti 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır. Malumunuz olduğu üzere, bu felaketin tesiri 110 bin kilometrekarelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermiştir. 11 ilimiz 113 ilçemiz, 6 bin 514 köyümüz, dahası sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımız depremin vahim sonuçlarıyla, yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştır. Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış, Türkiye'miz doğudan batıya, kuzeyden güneye manen ve maddeten asrın felaketiyle sallanmıştır."

"İstismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, hayal kırıklığına uğramışlardır"

Bahçeli, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Allah'tan böylesi felaketlerden ülkeyi ve milleti esirgemesini, keremini ve merhametini üzerlerinden eksik etmemesini niyaz eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki molozların, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti emanetimiz, hatıraları hatıramız, hedefleri de hedefimizdir. Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş, sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Kahır bulutlarından lütuf bereketinin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş, karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde iman ve iradeyle aşmasını bilmiştir. Pek çok fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun, iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler, milletin safında değil, zilletin tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden, rant devşirmenin, arayış ve amacına kilitlenmek, ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır."

ETİKETLER
Devlet Bahçeli Deprem Asrın Felaketi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistleri gitti, biz buradayız sizlerle beraberiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
İstanbul'da fahiş fiyat denetimleri: 10 milyon lira idari işlem uygulandı
15:45
Gazze'nin kuzeyindeki belediyeler: İsrail su kuyularının yüzde 90’ını yok etti
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistleri gitti, biz buradayız sizlerle beraberiz
14:33
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
14:25
Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 266'ya yükseldi
14:22
Palm yağı ithalatına sıkı takip: Her parti ürün analiz edilecek
Amasra ve Safranbolu yılbaşını doğa ve tarihle içe içe karşılamak isteyenleri ağırlayacak
Amasra ve Safranbolu yılbaşını doğa ve tarihle içe içe karşılamak isteyenleri ağırlayacak
FOTO FOKUS
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ