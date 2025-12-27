Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından geçen her günün, milletin nasıl bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu yeniden gösterdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz adım adım yeniden ayağa kalktı. Bugün, o büyük çabanın yeni bir safhasına şahitlik ediyoruz; yıkımın yerini umut, sessizliğin yerini yeniden canlanan, yeniden ayağa kalkan hayatlar alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık.' Bu tablo, Türkiye'nin güçlü iradesinin ve devlet-millet el birliğinin en açık göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve milletimize olan sevgisi, her adımda bu sürece yön verdi. Emeği geçen herkese, gece gündüz çalışan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."