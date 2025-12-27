Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.12.2025 12:18

Burhanettin Duran, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burhanettin Duran, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiğini belirtti.

Ersoy’un, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinde manevi bir rehber olduğunu vurgulayan Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Mehmet Akif Ersoy, yalnızca İstiklal Marşımızın şairi değil; bu milletin vicdanı, karakteri ve inancının en güçlü sesi olmuştur. Milletinin acısını, umudunu ve direnişini mısralarına taşımış; sözüyle, duruşuyla ve ahlakıyla her döneme örnek olmuştur.

“Asım’ın Nesli” diyerek çizdiği gençlik ideali, bugün de değerlerine sahip çıkan, vatanı için çalışan her bir gencimizde karşılığını bulmaktadır. Onun eserlerinde yer alan iman, adalet ve ahlak vurgusu, toplumumuzun ortak vicdanında yaşamaya devam etmektedir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

