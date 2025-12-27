Hafif Kar Yağışlı 0.5ºC Ankara
AA 27.12.2025 10:03

Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından ülkelerine gönderildi.

Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi
[Fotograf: AA]

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsimleri okunduktan sonra uçağa taşınan Libya heyetinin naaşları ülkelerine uğurlandı.

Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Libya'dan askeri heyet üyeleri ve aileler katıldı.

Hayatını kaybeden Libya heyetinin kimlik bilgileri ise şu şekilde:

"Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub."

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya askeri heyetinin naaşlarının ülkelerine gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya hareket etti.

