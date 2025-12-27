14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 112 organizatör tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin detaylarını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep'te kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ağı deşifre edildi

Bakan Yerlikaya, yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiğini belirtti. Operasyonların, İl Jandarma Komutanlıklarınca karadan, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile de havadan desteklenerek titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Çok sayıda araç ve bot ele geçirildi

Son 2 haftadır kesintisiz devam eden operasyonlar kapsamında 156 organizatör yakalanırken, bu kişilerden 112'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 44 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Suçta kullanıldığı tespit edilen 120 araç ile 13 bota el konuldu.

Göç yönetiminin güvenlik boyutuna dikkat çeken Yerlikaya, mücadelenin hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde etkin bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

Sınır güvenliğimiz, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir.

Operasyonları gerçekleştiren Jandarma ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.