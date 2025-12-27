Hafif Kar Yağışlı 0.5ºC Ankara
TRT Haber 27.12.2025 08:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hatay'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'a gidecek
[Fotograf: AA]

Asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törenle birlikte tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak.

Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.

Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da bulunuyor.

"Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. İnşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan
