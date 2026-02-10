Az Bulutlu 3.8ºC Ankara
Gündem
AA 10.02.2026 06:07

Bilecik'te "Yüzyılın Konut Projesi"için kura heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bilecik ve ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.

Bilecik'te "Yüzyılın Konut Projesi"için kura heyecanı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Bilecik merkezdeki konutların yanı sıra Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerinde yapılacak konutlar için de hak sahipleri gün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 1419 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

Bu hafta 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek

Yeni haftanın takvimine göre, bugün Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

