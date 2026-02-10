Filistin: İsrail'in Batı Şeria'daki kararları yasa dışıdır

Filistin Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet Ramallah'ta haftalık toplantı düzenledi.

Hükümetin toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria ile ilgili son kararları ve icraatları, devletimizin kurulmasını engellemeye yönelik atılan yasa dışı ek adımlardır, ancak bunlar bizi devletimizi kurma hakkımıza bağlı kalmaktan caydırmayacaktır." denildi.

Açıklamada, tüm kamu ve özel kurumlara İsrail'in bu yeni önlemleriyle iş yapmamaları ve geçerli Filistin yasalarına ve düzenlemelerine uymaları talimatı verildi.

Hükümetin açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların mevcut statükosuna dokunulması ve özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde planlama ve belediye yetkilerinin El Halil Belediyesinden alınarak İsrail'in sivil yönetimine devredilmesi reddedildi.

İsrail'den Batı Şeria'da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına zemin hazırlayan yeni kararlar

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuki ve sivil yapıda köklü bir değişiklik yapmayı ve bölge üzerindeki işgali güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yeni kararı onaylamıştı.

İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştıran kararlar arasında Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeler de bulunuyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ruhsat ve inşaat yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye devredilmesi de kararlaştırılmıştı.

Alınan kararlar arasında, izinsiz inşaat, su sorunları, arkeolojik ve çevresel alanlara verilen zararla ilgili ihlaller bahanesiyle, İsrail'in denetim ve uygulama yetkilerinin Oslo Anlaşmaları kapsamında "A" ve "B" olarak sınıflandırılan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor.

Bu durum, Filistin Yönetimi'nin idari ve güvenlik kontrolü altındaki bölgelerde bile Filistinlilere ait mülklerin yıkılmasına ve el konulmasına olanak tanıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındakiBatı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.