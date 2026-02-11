Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
Türkiye
AA 11.02.2026 06:29

İstanbul Emniyetinin "AVCI"sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı

İstanbul merkezli 14 ildeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, yapay zeka destekli "AVCI" (Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi) projesi aktif olarak kullanıldı.

İstanbul Emniyetinin "AVCI"sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapay zeka destekli "AVCI" projesi geliştirildi.

Yapay zeka destekli proje ilk kez İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda kullanıldı.

Proje, uçtan uca şifreli iletişim uygulamalarının kapalı grup ve kanallarına sızarak, suçluların tespitinde rol oynadı.

Yazılım, sızdığı gruplarda mesajların yanı sıra, satıcı, kullanıcı ve yöneticileri ayırarak uyuşturucu türlerine göre sınıflandırmalar yaptı. Silinen mesajlara da ulaşan yazılım, bot hesapları tespit etti, gizlenen kimlikleri ID üzerinden çözerek şehir bazlı faaliyet haritaları çıkardı.

Yapay zeka destekli projenin ilk kez kullanıldığı operasyonda 305 şüpheli gözaltına alınmış, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup da kapatılmıştı.

OKUMA LİSTESİ