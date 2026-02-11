Küçükçekmece'de riskli yapı olduğu belirlenen 10 katlı bina tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binada teknik inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda binanın "riskli yapı" statüsünde olduğu belirlendi.

Kararın ardından harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, can ve mal güvenliği gerekçesiyle binanın tahliyesine karar verdi. Ekiplerin nezaretinde bina sakinlerinin dairelerini boşaltmasının ardından yapı, zabıta ekiplerince mühürlenerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Tahliye işlemleri sonrasında barınma sorunu yaşayan bazı vatandaşların, belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildiği öğrenildi.