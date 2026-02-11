Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.02.2026 07:09

Küçükçekmece'de riskli yapı olduğu belirlenen 10 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, riskli yapı olduğu tespit edilen 10 katlı bina, belediye ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.

Küçükçekmece'de riskli yapı olduğu belirlenen 10 katlı bina tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binada teknik inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda binanın "riskli yapı" statüsünde olduğu belirlendi.

Kararın ardından harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, can ve mal güvenliği gerekçesiyle binanın tahliyesine karar verdi. Ekiplerin nezaretinde bina sakinlerinin dairelerini boşaltmasının ardından yapı, zabıta ekiplerince mühürlenerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Tahliye işlemleri sonrasında barınma sorunu yaşayan bazı vatandaşların, belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildiği öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul Emniyetinin "AVCI"sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:36
“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
08:33
Samsun'da otomobil sulama kanalına devrildi 1 ölü, 1 yaralı
08:29
Hatay'da nehre düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
08:25
Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
08:07
Kartal'da alkollü sürücünün kullandığı taksi dere yatağına devrildi
07:59
UNICEF: 2026'da 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Ani Ören Yeri'nde kış
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Ani Ören Yeri'nde kış
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün gözyaşlarını tutamadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün gözyaşlarını tutamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ