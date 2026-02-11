Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
İHA 11.02.2026 08:06

Kartal'da alkollü sürücünün kullandığı taksi dere yatağına devrildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına devrilen taksideki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde seyreden ve alkollü olduğu öğrenilen Recep T. idaresindeki taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu dereden çıkarılan sürücü Recep T, araçta bulunan müzisyen Kader K. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müzisyen Kader K'nin iş çıkışı evine gitmek üzere takside bulunduğu öğrenilirken, dereye devrilen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul Trafik Kazası
