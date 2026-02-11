Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
İHA 11.02.2026 08:23

Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bu silahlara ait şarjör ve fişekler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen tır ve otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Diyarbakır Düzensiz Göçmenler
Kartal'da alkollü sürücünün kullandığı taksi dere yatağına devrildi
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Ani Ören Yeri'nde kış

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün gözyaşlarını tutamadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün gözyaşlarını tutamadı
