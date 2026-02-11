Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bu silahlara ait şarjör ve fişekler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen tır ve otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.