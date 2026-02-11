Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
AA 11.02.2026 09:53

Adana'da sahte kimliklerle kredi kullanan şebekeye operasyon: 12 tutuklama

Adana'da sahte kimliklerle 58 kişi adına 10 milyon lira kredi kullanan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Adana'da sahte kimliklerle kredi kullanan şebekeye operasyon: 12 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin rızası dışında kendi adına bankadan kredi çekildiği yönündeki şikayeti üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla bir şebekenin hazırladığı sahte kimliklerle doktorların da bulunduğu 58 kişi adına farklı bankalardan hesap açıp 10 milyon lira kredi kullandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, 3 Şubat'ta kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, başkaları adına oluşturulmuş 28 sahte kimlik, sahte kimlik yapımında kullanılan 145 kart, sahte kimlik basımında kullanılan makine, hologram basımında kullanılan 4 cihaz, 61 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, çok sayıda SIM kart, renkli yazıcı, 133 bin lira, 4 POS cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, şebekenin yöneticileri konumunda olduğu öne sürülen "profesör" kod adlı Ö.F.Ö., "Azad" kod adlı A.B. ve "Firavun" kod adlı Z.A.A'nın da aralarında olduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, şebekenin internet üzerinden bağlantı kurduğu kişiler aracılığıyla elde ettiği kimlik bilgileriyle sahte kimlikler oluşturup bankalardan kredi kullandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.F.Ö, A.B. ve Z.A.A'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

