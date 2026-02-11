Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
TRT Haber 11.02.2026 09:28

Meteoroloji'den yoğun kar ve sağanak uyarısı

Yurdun güneydoğusu ile Hatay'da beklenen karla karışık yağmur, yoğun kar ve sağanak nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den yoğun kar ve sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur, kar ve sağanak beklenen Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

