Ankara
Gündem
TRT Haber 11.02.2026 10:34

Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarını yürekten kutladı.

Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Bir kız çocuğunun gözlerinde parlayan merakın, geleceğin en büyük keşiflerine açılan kapı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Onların bilime olan ilgisini desteklemek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Dünden bugüne tek gayemiz, kız çocuklarımızın, eğitimde, bilimde ve teknolojide yeniliklerin öncüsü olmasıdır. Zira kadınlarımızın ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider konumunda görmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle, bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim, yolları açık olsun…"

Emine Erdoğan
AK Parti, ramazan boyunca vatandaşlarla iftar sofralarında buluşacak
