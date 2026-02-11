Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

Savcılığın itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yeniden ifadeye çağrılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.