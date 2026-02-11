İçişleri Bakanı Çiftçi'den Erzurum'a duygusal veda

İçişleri Bakanı olarak atanan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’da geçirdiği 2,5 yıllık süreci değerlendirdiği açıklamasında, görev süresi boyunca Erzurum halkıyla güçlü bir bağ kurduklarını vurgulayarak, kentte hiçbir zaman yabancılık çekmediklerini dile getirdi.

"Hizmet bayrağını daha iyi bir noktada devrediyorum"

Vali olarak görev yaptığı süre zarfında önceliklerinin kamu düzeni ve vatandaşın huzuru olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti;

2,5 yıl boyunca şanla, şerefle görev yaptık. Dadaşları çok sevdik burada. Ama her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var mutlaka. Dolayısıyla bugün itibarıyla Erzurum Valiliği görevinden ayrılıyorum. Burada görev yaptığımız süre boyunca da mümkün mertebe ilimizin emniyetini, asayişini düzeltmeye; narkotik suçlarla mücadele etmeye, düzensiz göçle mücadele etmeye gayret ettik.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atama kararından sonra ilk kez TRT Haber'e konuştu.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atama kararından sonra ilk kez TRT Haber'e konuştu.

"Erzurum'un nasıl emniyetini, asayişini düzelttiysek, bakanlığımızla ilgili hizmetleri verdiysek; inşallah bunu bütün memleket sathına yaymak suretiyle durmaksızın çalışacağız." pic.twitter.com/RzIIX4NB4Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2026

Erzurum’dan ayrılmanın burukluğunu yaşadığını ifade eden Çiftçi, duygularını bir halk manisiyle dile getirerek, "Çok hüzünlüyüm. Manide de dendiği gibi; 'Dereler dolmasaydı, çiçekler solmasaydı, ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı.' Şu anda tam ayrılığın arifesindeyim." dedi.

"Dadaşları asla unutmayacağız"

Erzurum halkının kalbinde müstesna bir yere sahip olacağını belirten Çiftçi, "Ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u ve Dadaşları unutmayacağız. Kalbimizin en özel yerinde yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, şöyle devam etti;

Hüzünlüyüm. Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama öbür taraftan da görevimi yapmış olmanın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum. Yani burada görev yaptığım süre zarfında ilimizin üretimini, istihdamını ve dediğim gibi emniyetini, asayişini düzeltmek için elimizden geldiği kadar bütün arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber gayret ettik, çalıştık.

Ben üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılırken burada görev yaptığım süre zarfında bana yardım ve desteklerini esirgemeyen Sayın milletvekillerimize, garnizon komutanımıza, kolordu komutanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, yakın maiyetime, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaşlara teşekkür ediyorum; bana hakikaten burada kucaklarını açtılar, hüsnü kabul gösteriler. Görevi yapmış olmanın verdiği huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesiyle sorumluluğu ağır olan bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı da bütün Erzurumlulardan, Dadaşlardan dua bekliyorum. Çünkü üstlendiğimiz görev hakikaten çok ağır bir görev. Allah yar ve yardımcımız olsun. Dediğim gibi inşallah İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizle beraber; ilimizin nasıl emniyetini, asayişini düzeltiysek, burada bakanlığımızla ilgili hizmetleri verdiysek, inşallah bunu bütün memleket sathına yaymak suretiyle hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem mal varlığına karşı işlenen suçlarda, narkotik suçlarla mücadelede, düzensiz göçte elimizden geldiği kadar durmaksızın bütün gayretimizle inşallah çalışacağız.