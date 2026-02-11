Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
AA 11.02.2026 10:52

İstanbul, ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacak

İstanbul’da, ramazan boyunca kent genelinde dış cephe aydınlatmaları gece boyunca açık bulundurulacak ve elverişli yapılar ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacak.

İstanbul, ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacak

Vali Davut Gül'ün imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesi ile kaymakamlıkların aralarında olduğu kamu kurumlarına, ramazan ayına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, tüm Müslümanlar ve millet için özel bir kıymeti bulunan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın manevi ikliminin, milletin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağladığı belirtildi.

Ramazanın ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek faaliyet ve programların büyük önem taşıdığı vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan boyunca ilimiz genelinde, tarihi binalarda, binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması, meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde, çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması, başta kaymakamlarımız olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

