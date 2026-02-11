Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
AA 11.02.2026 09:53

Avustralya'da yüzlerce kişi, Parlamento binası önünde Herzog'un ziyaretini protesto etti

Avustralya'da yüzlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye ziyaretini protesto amacıyla Parlamentonun önünde toplandı.

Avustralya'da yüzlerce kişi, Parlamento binası önünde Herzog'un ziyaretini protesto etti
[Fotograf: AP]

ABC'nin haberine göre, Herzog'un Avustralya ziyaretine ilişkin ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar sürerken yüzlerce kişi başkent Canberra'daki Parlamento binasının önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyarak Herzog'un ziyaretini protesto eden kalabalık arasında Senatör David Pocock ve Yeşiller Partisinden Larissa Waters da yer aldı.

Melbourne kentinde de onlarca kişi protesto amacıyla yürüdü.

Herzog'un ziyareti protestolara yol açmıştı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, NSW polisinin, Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken yetkililer, polisin tutumunu savunmuştu.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu

