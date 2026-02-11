Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
Dünya
AFP 11.02.2026 06:53

Kuzey Kore sınırı ihlal edildi, istihbarata baskın düzenlendi

Kuzey Kore’ye gönderildiği iddia edilen İHA’larla ilgili soruşturma derinleşti. Güney Kore’de istihbarat kurumlarına baskın düzenlenirken, üç asker ve bir istihbarat çalışanı mercek altına alındı. Eski Cumhurbaşkanı Yoon’un da davada sanık olduğu bildirildi.

Kuzey Kore sınırı ihlal edildi, istihbarata baskın düzenlendi
[Temsili Fotoğraf: AFP Arşiv]

Pyongyang yönetimi, ocak ayında sanayi kenti Kaesong yakınlarında bir gözetleme İHA’sını düşürdüğünü açıklamış, Seul’ü “önemli hedefler” hakkında istihbarat toplamak amacıyla bu aracı göndermekle suçlamıştı.

Seul ilk etapta reddetti

Güney Kore yönetimi başlangıçta resmi bir dahli olduğunu reddederken, Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, böyle bir eylemin “Kuzey’e ateş açmakla eş değer” olacağını söylemişti.

Ancak ordu ve polisten oluşan ortak görev gücü, salı günü yaptığı açıklamada “gerçeği tüm yönleriyle ortaya koymak” amacıyla üç asker ile bir istihbarat çalışanının soruşturulduğunu duyurdu.

Kuzey Kore sınırını ihlal eden droneların görüntüsü. AFP[Kuzey Kore sınırını ihlal eden droneların görüntüsü. AFP]

18 noktaya eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında Savunma İstihbarat Komutanlığı ile Ulusal İstihbarat Servisi’nin de aralarında bulunduğu 18 noktaya baskın düzenlendi. Yetkililer, ele geçirilen materyallerin inceleneceğini ve şüphelilerin kapsamlı şekilde sorgulanacağını bildirdi.

Kuzey Kore ordusu, ocak ayı başında “gözetleme ekipmanları” taşıyan bir İHA’yı düşürdüğünü, devlet haber ajansı Korean Central News Agency aracılığıyla duyurmuştu. Yayımlanan fotoğraflarda kanatlı bir hava aracının enkazı ile aralarında kamera olduğu öne sürülen parçaların yerde dağılmış halde olduğu görülmüştü. Açıklamada, İHA’nın sınır bölgeleri dahil “önemli hedeflere” ait görüntüler depoladığı iddia edilmişti.

“Yoon’a sadık isimler” iddiası

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, ocak ayındaki İHA olayında eski sertlik yanlısı lider Yoon Suk Yeol’a hâlâ sadık bazı devlet görevlilerinin rol almış olabileceğini öne sürdü.

Skandal kapsamında üç sivil hakkında da suçlama yöneltildi. Bu kişilerden biri, Pyongsan’daki uranyum işleme tesisinden yayılan radyasyon seviyelerini tespit etmek amacıyla hareket ettiğini söyleyerek kamuoyuna açık şekilde sorumluluğu üstlendi.

Yoon yargılanıyor

Eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, 2024’ün sonlarında sıkıyönetim ilanı için gerekçe yaratmak amacıyla Kuzey Kore’ye yasa dışı şekilde İHA gönderdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Savcılara göre Yoon, Pyongyang üzerinde İHA uçurulması ve Kuzey karşıtı broşürlerin dağıtılması talimatını vererek gerilimi tırmandırmayı hedefledi. İddianamede, Yoon ve beraberindekilerin “sıkıyönetim ilanına zemin hazırlayacak koşulları oluşturmak için komplo kurduğu” ifade edildi.

Başarısız darbe girişimi niteliğindeki sürecin ardından 65 yaşındaki Yoon, Nisan 2025’te görevden alındı. Yoon’un isyan suçlamalarına ilişkin cezasının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Kuzey Kore Güney Kore
