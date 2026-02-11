Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
AA 11.02.2026 06:06

Muş'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Muş'ta kar yağışı nedeniyle Varto ilçesinde tüm okullar, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde de köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Muş'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Bulanık ve Malazgirt kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

