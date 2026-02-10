Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
AA 10.02.2026 22:40

2 ilde eğitime kar engeli

Ağrı ve Van'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

2 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 ilde eğitime ara verildi.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

Van

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Ağrı Eğitim Kar Yağışı Van
